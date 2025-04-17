Навіть якщо моделі не було в переліку: власників авто змусять сплатити податок і великий штраф

У переліку є певні підводні камені

Міністерство економіки України може доповнювати перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, протягом усього року. Це спричиняє незручності для власників авто, адже навіть якщо вашого авто наразі немає в переліку, воно може з'явитися там пізніше.

Податок доведеться сплатити за весь рік

Важливо знати, що якщо ваш автомобіль додадуть до переліку посеред року, транспортний податок все одно доведеться сплатити за повний податковий період. А якщо ви цього не зробили вчасно — ще й штраф.

Хто ризикує потрапити під оподаткування?

Під ризиком перебувають власники легкових автомобілів, які відповідають двом критеріям:

вік не більше 5 років включно

середньоринкова вартість понад 3 000 000 гривень (375 мінімальних зарплат у 2025 році)

Як доповнюють перелік?

Мінекономіки може внести зміни до переліку на підставі:

звернення Державної податкової служби;

звернення власника автомобіля, інформації про який немає на офіційному сайті міністерства.

Зазначимо, що станом на 1 лютого кожного року цей перелік, як правильно, не повний. "Телеграф" з’ясовував, чому у ньому немає таких відомих авто дорогих брендів як McLaren, Ferrari, Alpina, які точно коштують понад 3 мільйони. На запит у Мінекономіки виданню відповіли так:

"У лютому поточного року за зверненням ДПС Мінекономіки надіслало запит ДП "Держзовнішінформ" з проханням надати додаткову інформацію щодо ціни нового транспортного засобу на 200 легкових автомобілів, у тому числі McLaren, Ferrari, Alpina, які не включені до Переліку, але мають ознаки об’єкта оподаткування транспортним податком.

Після отримання відповідних даних та здійснення розрахунків середньоринкової вартості легкових автомобілів Перелік буде доповнено додатковою інформацією".

Отже, звернення до ДПС надіслали лише після нашого запиту, який був надісланий 3 лютого. На момент написання цього матеріалу перелік ще не доповнили.

Як дізнатися, чи підлягає ваше авто оподаткуванню?

Ключовим критерієм для оподаткування транспортним податком є наявність автомобіля у відповідному переліку на сайті Мінекономіки. Цей перелік оновлюється щороку до 1 лютого.

Навіть якщо самостійно розрахована вартість вашого автомобіля менша за 3 000 000 гривень, але авто включено до переліку – податок доведеться сплатити. І навпаки, якщо вартість автомобіля перевищує встановлений поріг, але його немає в переліку – сплачувати податок не потрібно. У разі, якщо його туди не додадуть.

З цього випливає, що власникам дорогих автомобілів варто регулярно перевіряти оновлення переліку на сайті Мінекономіки, щоб вчасно дізнатися про зміни і уникнути неприємних несподіванок у вигляді штрафів.

Відповідальність за несплату

За несвоєчасну сплату транспортного податку передбачені штрафні санкції:

5% суми податкового боргу при затримці до 30 календарних днів

10% суми податкового боргу при затримці понад 30 календарних днів

Крім того, за кожен день прострочення нараховується пеня.

Нагадуємо, що розмір транспортного податку становить 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. У порівнянні з 2024 роком, перелік на 2025 рік скоротився на 120 моделей авто.