У Держдумі похвалилися втечею фігуристів: "це успіх Росії"

У Росії видають тотальний провал за велике досягнення

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна назвала втечу російських фігуристів до інших країн "успіхом Росії". Нещодавно колишня спортсменка відмовилася від дружби з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний коментар Родніної наводить sport24.ru. З її слів, виступ колишніх росіян за інші країни — це успіх РФ.

"Головний плюс нашого фігурного катання — самобутність. Ми не йдемо в струмені розвитку Старого Світу — європейського фігурного катання, — і в руслі Нового Світу. Плюс, вважаю, що дуже багато спортсменів російського походження або з корінням з Росії виступає за інші країни. А це успіх нашої країни та нашої школи", — заявила Родніна.

У мережі лише посміялися зі слів депутатки. Користувачі вважають втечу спортсменів ганьбою Росії.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) допустила до відбору на Олімпійські ігри-2026 спортсменів з РФ та Білорусі. Це не сподобалося Норвегії, через що радянська чемпіонка накинулася на скандинавів.