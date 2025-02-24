График усеян новыми магнитными бурями. Ученые дали прогноз на неделю

Геомагнитный шторм снова обрушился на нашу планету

Магнитная буря на время покинула Землю, однако уже в начале этой недели снова напомнила о себе. А ученые, в свою очередь, сообщили о сверхсильной солнечной вспышке, которая уже коснулась нашей планеты.

В воскресенье, 23 февраля, спутники на орбите Земли обнаружили солнечную вспышку класса X2. Источник взрыва расположен таким образом, что вспышка не повлечет за собой выброс корональной массы (CME) на Землю, как сказали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

"Однако импульс экстремального ультрафиолетового излучения вызвал коротковолновое радиозатемнение над экваториальной частью Тихого океана", — добавили астросиноптики.

В то же время, на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график колебаний. В понедельник, 24 февраля, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день она снизит свою активность до "зеленого" уровня. Геомагнитная тишина прогнозируется и 26 февраля.

Однако уже с 27 февраля ожидается возобновление "оранжевой" магнитной бури. Она будет бушевать до конца этой недели.

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