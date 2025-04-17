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З густою шевелюрою і в окулярах: як виглядав Арсеній Яценюк у день свого весілля (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Для весілля молодята обрали не традиційне вбрання Новина оновлена 17 квітня 2025, 15:23
Для весілля молодята обрали не традиційне вбрання. Фото Getty Images

Майже через 30 років політик сильно змінився, як і його дружина

Український політик, колишній прем’єр-міністр і громадський діяч Арсеній Яценюк зараз не бере активної участі в політичному житті країни. Однак час від часу він все ж таки з’являється в публічному просторі та телеефірах. Багато українців знають зовнішність Арсенія Петровича з лисою головою та бородою, проте так він виглядав не завжди.

"Телеграф" розповість, як у день власного весілля виглядав Яценюк і що відомо про його дружину Терезію.

Історія кохання Арсенія Яценюка

Лавсторі політика та колишнього прем'єр-міністра України та його обраниці Терезії розпочалася ще у 90-х роках. Банально, але вони закрутили службовий роман – на той час Яценюк працював у банку "Аваль", там же будувала кар'єру дочка єврейських вчених-філософів із Київської політехніки Терезія Гук.

Арсеній Яценюк, дружина Терезія

Примітно, що саме жінка, яка старша за Арсенія Петровича на кілька років, виявила ініціативу та запросила його на каву. Так усе й закрутилось. А багато років потому він зізнався в одному з інтерв’ю, що закохався в неї з першого погляду, але соромився робити перший крок.

Арсеній Яценюк, дружина Терезія

У мережі є лише кілька фото з дня весілля Яценюка та Терезії, на них вони забражені у приміщенні РАГСу. Для одруження молодята вибрали незвичайні вбрання, особливо наречена, яка замість білої сукні та фати одягла приталену вечірню сукню на бретельках і обруч із білими квітами. Арсеній Яценюк теж був при повному параді, але в більш класичному вбранні — чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом. В молодості він був ще з пишною шевелюрою, не носив бороду, зате уже був в окулярах.

Арсеній Яценюк, дружина Терезія

Раніше "Телеграф" розповідав, що Юлія Тимошенко кардинально змінила образ. Схоже на зачіску з косою вже не тренде для політика.

Теги:
#Арсеній Яценюк #Весілля #Архівні фото #Терезія Яценюк