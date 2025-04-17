З густою шевелюрою і в окулярах: як виглядав Арсеній Яценюк у день свого весілля (фото)

Майже через 30 років політик сильно змінився, як і його дружина

Український політик, колишній прем’єр-міністр і громадський діяч Арсеній Яценюк зараз не бере активної участі в політичному житті країни. Однак час від часу він все ж таки з’являється в публічному просторі та телеефірах. Багато українців знають зовнішність Арсенія Петровича з лисою головою та бородою, проте так він виглядав не завжди.

"Телеграф" розповість, як у день власного весілля виглядав Яценюк і що відомо про його дружину Терезію.

Історія кохання Арсенія Яценюка

Лавсторі політика та колишнього прем'єр-міністра України та його обраниці Терезії розпочалася ще у 90-х роках. Банально, але вони закрутили службовий роман – на той час Яценюк працював у банку "Аваль", там же будувала кар'єру дочка єврейських вчених-філософів із Київської політехніки Терезія Гук.

Примітно, що саме жінка, яка старша за Арсенія Петровича на кілька років, виявила ініціативу та запросила його на каву. Так усе й закрутилось. А багато років потому він зізнався в одному з інтерв’ю, що закохався в неї з першого погляду, але соромився робити перший крок.

У мережі є лише кілька фото з дня весілля Яценюка та Терезії, на них вони забражені у приміщенні РАГСу. Для одруження молодята вибрали незвичайні вбрання, особливо наречена, яка замість білої сукні та фати одягла приталену вечірню сукню на бретельках і обруч із білими квітами. Арсеній Яценюк теж був при повному параді, але в більш класичному вбранні — чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом. В молодості він був ще з пишною шевелюрою, не носив бороду, зате уже був в окулярах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Юлія Тимошенко кардинально змінила образ. Схоже на зачіску з косою вже не тренде для політика.