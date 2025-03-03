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Могила фараона, втрачене "місто золота" і не тільки: три революційні відкриття в Єгипті (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Лютий був продуктивним місяцем для археологів
Лютий був продуктивним місяцем для археологів. Фото Колаж "Телеграфу"

Втрачене місто фараона Аменхотепа III повернулося з пісків історії

Історія Єгипту — нескінченне джерело відкриттів. В останні дні лютого вчені зробили ряд сенсаційних знахідок та завершили розкопки особливого міста. "Телеграф" зібрав основні знахідки вчених.

"Місто золота": археологи розкрили таємниці стародавнього Єгипту

У Єгипті, поблизу Луксора, після 3000 років під піском повністю розкопали "Місто золота", відоме як Атон. Воно було центром золотодобування за часів правління фараона Аменхотепа III. Ця археологічна знахідка, виявлена у 2020 році, вважається однією з найважливіших після гробниці Тутанхамона.

Руїни міста Атон
Збереглися руїни міста

Це було велике місто з будівлями, храмами та лазнями, знайшли також численні артефакти. Команда також виявила залишки шахтарського табору з повністю обладнаним об’єктом для видобутку золота. Під час розкопок було знайдено 628 острак, написаних ієрогліфічними, демотичними та грецькими письменами, статуетки, декоративні вироби, а також колекцію бронзових монет часів Птолемеїв. Архітектурні елементи були розкопані, задокументовані, відреставровані та перенесені на безпечну територію — за межами сучасного шахтарського центру.

Карнакський храм розкриває таємниці: знайдено ювелірні вироби Двадцять шостої династії

Під час розкопок у Карнакських храмах, в північно-західному секторі, єгипетсько-французька місія виявила низку ювелірних виробів, що датуються початком Двадцять шостої династії. Знахідка включає золоті та металеві каблучки, амулети, брошки та намистини, які були знайдені в розбитій глиняній посудині, але добре збереглися.

Золоті прикраси з Карнака
Золоті прикраси датуються початком 26 династії

Колекція ювелірних виробів включає потрійну статую богів Амона, Мута та Хонсу, а також амулети у вигляді тварин. Після рестарації їх виставлять у Луксорському музеї. Розкопки тривають в районі на північ від храму, де виявлено великі глиняні будівлі, що, ймовірно, використовувалися як майстерні або склади.

У Єгипті знайдено гробницю фараона Тутмоса II

У Єгипті об'єднана єгипетсько-британська місія зробила сенсаційне відкриття: поблизу Луксора знайдено гробницю фараона Тутмоса II, перше царське поховання знайдене за останні сто років. Розташована на захід від Долини царів, вона стала останньою втраченою гробницею правителів 18-ї династії.

Мумія Тутмоса II
Мумія Тутмоса II

Ідентифікувати гробницю вдалося завдяки алебастровим посудинам з іменами Тутмоса II та його дружини, цариці Хатшепсут. Серед знахідок також були частини похоронних меблів та фрагменти стелі, розписані блакитними та жовтими зірками, що є характерною ознакою царських поховань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на півночі також почався археологічний "бум". Льодова археологія, коли через потепління з льоду з'являються важливі артефакти особливо популярна в Норвегії — вже вдалося знайти чимало цікавого.

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#Історія #Єгипет #Археологія #Наука