Танучі льодовики Норвегії відкривають загадкові артефакти (фото)

Вік знахідок — між кам'яною епохою та Середньовіччям

У Норвегії археологи продовжують робити відкриття, досліджуючи льодовикові поля, що стрімко відступають через зміну клімату. Танення льоду відкриває тисячолітні артефакти, що проливають світло на життя та побут давніх цивілізацій, які колись населяли ці території.

В країні виявлено вже понад 4500 унікальних знахідок. Льодовикова археологія, нова галузь науки, дозволяє дослідникам отримати неоціненну інформацію про те, як стародавні люди подорожували, полювали та торгували. Як зазначає археолог Еспен Фінстад, понад половину всіх відомих льодовикових артефактів світу походять саме з Норвегії.

Особливо багатою на знахідки є льодовикова ділянка Лендбреен, яка слугувала важливим торговим і мисливським маршрутом у період вікінгів та середньовіччя. Літнє танення 2024 року спричинило сплеск відкриттів. Серед найцінніших знахідок — дві добре збережені стріли, одна з яких лежала просто на поверхні льоду. Такі артефакти зазвичай потребують розкопок, тому ця знахідка стала справжньою археологічною сенсацією.

Знайдене старовинне знаряддя

Деяким предметам сотні, а то і тисячі років

Також виявлено наконечники стріл, виготовлені з річкових мідій, що свідчить про існування складних торгівельних мереж. Окрім цього, знайдено безліч загадкових артефактів – фрагменти тканини, шкіряні вироби та дерев’яні предмети невідомого призначення. Лише в 2024 році дослідники зафіксували понад 50 таких невпізнаних знахідок у Лендбріні.

Як відступає льодовик

Раніше також виявили "Lysstokk" — об'єкт являє собою маленьку коробку з отворами. Коли її відкрили в лабораторних умовах, всередині був віск. Відомо, що в стародавній Норвегії для транспортування світла між фермою та стайнями використовували "світлову палицю". Це саме вона — знахідка, зроблена із сосни, датується між 1475-1635 роками нашої ери, тобто в самому кінці Середньовіччя або трохи пізніше. Це відсуває на десятиліття знахідки подібних первісних ліхтариків. Її знайшли у нацпарку Брегаймен.

Стародавній "ліхтарик" для виходу на вулицю вночі

Знахідки іноді лежать просто на поверхні

Раніше "Телеграф" розповідав про археологічну знахідку, що значно збільшує вік Великого китайського муру. Археологи розкопали частину стіни, яка була побудована першою.