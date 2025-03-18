Магнітна буря не збирається завершуватись. Яка її сила та скільки вона вируватиме

На графіку геомагнітних бур з'явились нові шторми

"Червона" магнітна буря продовжує вирувати на Землі й місцями її сила сягає 6 балів. Найближчими днями вона точно не завершиться.

Ймовірні незначні геомагнітні бурі класу G1 прогнозуються 20 березня, коли викид корональної маси (СМЕ) може впливати на магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Основна частина CME пролетить повз нашу планету, але її фланг може зачепити, згідно з моделлю NASA. У цей період навіть різкий удар може спричинити геомагнітну бурю.

Водночас, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 18 березня наша планета знаходиться в лапах сильного 5-бального шторму.

Однак вже наступного дня, 19 березня, він знизить свою активність до 4 балів. Середня магнітна буря очікується і 20 березня.

Вчені нагадують, що 17 березня на графіку збурень була лише 5-бальна магнітна буря, а 18 березня прогнозувався 4-бальний шторм. Після того сонячна активність була б на низькому рівні.

Раніше "Телеграф" писав про те, де ще українцям чекати на негоду найближчими днями.