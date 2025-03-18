Мокрий сніг та "мінуса": у яких областях чекати негоди найближчими днями (карта)

Опади торкнуться не всіх областей

В Україну прийшло серйозне похолодання, яке незабаром принесе із собою мокрий сніг із дощем. Опади очікуються не в усіх областях, але здебільшого країни.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. За словами синоптиків, негода накриє вже у середу, 19 березня.

Так, у цей день дощ та мокрий сніг варто очікувати у центральних, південних, північних та східних областях. У західних областях буде хмарна погода.

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Температура повітря в центрі сягатиме вдень максимум +6 градусів, а вночі може опускатися до -2. У північних областях у денний час також очікується до +6, а до ночі похолодає до -3.

Південну частину країни вдень очікує до +8 градусів, а вночі до 2. У східних областях буде до +5 градусів вдень і до -5 вночі. А в західних — до +6 вдень і до -3 вночі.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.