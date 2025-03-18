Магнитная буря не собирается завершаться. Какова ее сила и сколько она будет бушевать

На графике геомагнитных бурь появились новые штормы

"Красная" магнитная буря продолжает бурлить на Земле и местами ее сила достигает 6 баллов. В ближайшие дни она точно не завершится.

Вероятные незначительные геомагнитные бури класса G1 прогнозируются 20 марта, когда выброс корональной массы (СМЕ) может влиять на магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Основная часть CME пролетит мимо нашей планеты, но ее фланг может задеть, согласно модели NASA. В этот период даже резкий удар может повлечь за собой геомагнитную бурю.

В то же время, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 18 марта наша планета находится в лапах сильного 5-бального шторма.

Однако уже на следующий день, 19 марта, он снизит свою активность до 4 баллов. Средняя магнитная буря ожидается и 20 марта.

Ученые напоминают, что 17 марта на графике возмущений была только 5-балльная магнитная буря, а 18 марта прогнозировался 4-балльный шторм. После этого солнечная активность была бы на низком уровне.

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