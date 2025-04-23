У медцентрі "Дім Метеликів" відкрили нове паліативне відділення для найвразливіших дітей України

Проєкт повністю благодійний, а усі послуги та проживання – безкоштовні

Нове паліативне відділення для найвразливіших дітей України відкрили у медичному центрі "Дім Метеликів" Міста Добра. Тут цілодобове лікування та догляд отримують діти, які потребують кваліфікованої паліативної допомоги, респіраторної підтримки та догляду.

Лікарі кажуть – тут найвразливіші діти країни: це означає, що у більшості немає дому і близьких, хтось їх втратив через війну, а хтось ніколи й не мав. Але у кожного з них – невиліковний діагноз. Вони потребують найпрофесійнішого і найтрепетнішого догляду, якого досі не мали – їх евакуювали сюди з державних лікарень, дитячих будинків і навіть підвальних приміщень, які слугували бомбосховищами, – тобто з умов, в яких неможливо якісно піклуватись про дитину з невиліковним діагнозом. Допомогу тут отримують і самотні матері, які виховують дітей з інвалідністю, – фізична реабілітація, масажі, психологічна підтримка, навчання і все, що може підтримати таку жінку, надає Місто Добра. Для когось це остання соломинка для порятунку: фінансового, ментального та фізичного.

У медичному центрі "Дім метеликів" вже функціонувало найбільше в Україні паліативне відділення, утім щодня кількість запитів про допомогу зростає. Тому команда дуже потребувала розширення можливостей. Особливість нового відділення – ліжка респіраторної підтримки. Завідувачка відділення Наталя Попадюк розказує:

"Це надзвичайно великий крок, тому що, на жаль, таких дітей, які потребують респіраторної підтримки, є дуже багато. Вони потребують підтримки респіраторної функції за допомогою апарату ШВЛ. Це їхнє життя. І ми були першопрохідцями в цьому, ми сиділи з командою і думали, Яке обладнання нам потрібно, щоб забезпечувати 100% допомогу дітям в усіх аспектах. І скільки нам потрібно лікарів штату. Це все було насправді нелегко, тому що коли вже є аналоги, зручніше, бо можна скопіювати і працювати по цьому принципу. Коли вперше, то це все з нуля, це все наші напрацювання та досвід".

"Тепер команда зможе надати допомогу ще більшій кількості дітей, а особливо тим, хто має хронічну респіраторну недостатність. Наша бригада на власній швидкій евакуює дітей з важкими патологіями з усіх куточків України. Ми виїжджаємо у небезпечні регіони, прифронтові зони та дитячі будинки. У кожного з цих дітей – своя історія біди, але тепер вони тут, в дбайливих руках персоналу, який щодня боротиметься за їхнє життя", – каже Денис Колюбакін, медичний директор "Дому Метеликів".

Медичний центр "Дім метеликів" Міста Добра – єдиний в Україні заклад, у якому об'єднали найбільше дитяче паліативне відділення, а також реабілітацію для найвразливіших дітей країни. Проєкт повністю благодійний, а усі послуги та проживання – безкоштовні. Все: обладнання, розбудова будівлі, комунальні послуги, медикаменти, харчування, зарплати команди медиків і нянь, які піклуються про дітей цілодобово, і кожна маленька деталь – все це підтримка соціально відповідальних організацій та благодійників, яких тут називають Чарівниками.

У медичному центрі "Дім метеликів" Міста Добра допомагають найвразливішим дітям з небезпечних регіонів України, сиротам, які потребують медичної турботи, матерям, які виховують дітей з паліативним статусом. Одна з них – Тетяна. Колись вона була щасливою матірʼю сина-дзюдоїста, але після нещасного випадку, коли її син врятував друга, який тонув, ціною свого здоровʼя, їхнє життя безповоротно змінилось. Тепер їхній дім – "Дім Метеликів" Міста Добра. Сергій був 15 хвилин під водою, не дихав, потім 15 хвилин тривала реабілітація "швидкою", клітини його мозку не можуть працювати так, як раніше. Через тривалу гіпоксію всі кінцівки хлопчика паралізовані, додається також судомний синдром, розвинулися епілепсія. Вони не мають, де жити і лікуватись, їхній дім зруйнувала війна. А Сергійко залежить від кількох апаратів життєдіяльності, він постійно на протисудомній терапії. Сергій отримує в "Домі Метеликів" всю необхідну медичну допомогу, а Тетяна в Місті Добра знаходить сили і підтримку: вона пройшла навчання в академії шиття "Мама шиє", отримує психологічну та фізичну реабілітацію та усю необхідну підтримку, якої потребує.

"Також один з дітей тут – Вова. Був здоровою дитиною. Миколаїв. Приліт ракети. Травма: перелом кісток, перелом основи черепи. Батько загинув на війні. Зараз у Вови у світі є підтримка і турбота лише від "Дому Метеликів" Міста Добра". Заради таких "Метеликів" ми живемо цілодобово тим, щоб зробити для них максимум і додати в їхнє дитинство більше життя", – каже засновниця "Дому Метеликів" Міста Добра Марта Левченко.

"Нове відділення розраховане на 13 маленьких пацієнтів. Загалом в "Домі Метеликів" близько 60 дітей. 90% з них – сироти. Ми забезпечуємо їх якісним цілодобовим лікуванням і максимальною турботою, на яку ми тільки здатні. Наше завдання – зробити життя кожної дитини без болю та дискофморту, надати максимальну турботу. Таку допомогу діти з паліативними діагнозами можуть отримати лише у нашому медичному центрі", – говорить Денис Колюбакін.

Стерильні бокси укомплектовані новітнім обладнанням, яке рятує маленькі життя. А кваліфікована команда працює не лише за сучасними нормами надання медичної допомоги, а й лікує дітей своєю турботою, піклуванням та любов'ю.

"У новому відділенні працюють анестезіологи, педіатр, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, психолог, медичні та молодші медсестри. Діти, які потрапляють до нашого медичного центру, здебільшого, у занедбаному стані. Вони не мали змоги раніше отримувати належний догляд та кваліфікований медичний супровід. Особливо ми говоримо зараз про дітей, у яких є хронічна респіраторна недостатність, яка зумовлює інші патології. Цих дітей треба дообстежувати та якісно лікувати їхні основні захворювання та супутні стани", – каже анестезіолог Роман Ткачук.

Комплексну реабілітацію за індивідуальними планами тут отримують 25 дітей з інвалідністю. Це фізична, медикаментозна, психологічна реабілітація та каністерапія. Діти, незважаючи на свій діагноз, мають можливість повноцінно навчатись, максимально розвиватись для того, щоб отримати весь спектр турботи та підтримки, яких були позбавлені раніше. Для дошкільнят працює проєкт "Освітній Метелик" для того, щоб кожен мав освітні можливості та педагогів, а проєкт "Дбайливий Метелик" навчить мам дітей з паліативним статусом доглядати за дітьми з врахуванням їхніх медичних потреб.

Заснувала "Дім Метеликів", як і всі 6 корпусів Місто Добра, Марта Левченко: тут комплексна підтримка жінок з дітьми, евакуйованих сиріт, бабусь, які вимушені були покинути рідний дім через війну, песиків, які були травмовані і зараз зцілюються і шукають родини. Марта щодня шукає можливості для підтримки "Дому Метеликів", адже кожен день тут – це про порятунок життів, і зупинитись просто неможливо.

"Щодня наш "Дім Метеликів" наповнюється дітьми, які тут починають свою нову історію, вчаться довіряти дорослим, вірити у беззаперечну любов, обирати те, що довподоби, гуляти в чудесному саду, слухати казки, музику і дивовижні історії нянь-фей. Вони стають у нас видимими в усіх сенсах. Вони бачать любов в нас, а дорослі нарешті бачать любов в них. "Дім Метеликів" – абсолютно унікальне місце в Україні, яке стало домом для важкохворих дітей, дітей, що мають інвалідність і яким нікуди йти… дітей, яким просто як повітря необхідна любов — це найперше і найцінніше. Звісно разом із якісним медичним доглядом, який втілює наша надзвичайна команда. Бо це справді невимовне щастя – спостерігати, як раніше "невидимі" діти стають самими любимими і важливими. Як вони розквітають під сонцем безумовної любові, обʼєднуючи навколо себе найсвітліших людей, змінюючи світ назавжди".

Дітям "Дому Метеликів" Міста Добра потрібна підтримка в усьому: від обладнання і медикаментів до оплати зарплат нянь і відкриття нових можливостей. Долучитись до команди чарівників може кожен:

https://misto-dobra.com.ua/holovna/donate/

Карта Приват : 5218572224997655

Монобанка Дому метеликів https://send.monobank.ua/jar/3PKon9Ffsf

PayPal: cityofgoodnessukr@gmail.com

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