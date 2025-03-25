Сильная магнитная буря не собирается завершаться. Сколько она еще будет бушевать

Покоя в эти дни не будет

На Земле продолжает бушевать сильная магнитная буря. Астросиноптики говорят, что она возникла в результате солнечного ветра и предупреждают, что шторм не завершится в ближайшие дни.

Синоптики из NOAA сообщили, как передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather, что геомагнитные бури класса G2 возможны позже сегодня, 25 марта, когда ожидается, что солнечные ветры ударят по магнитному полю нашей планеты.

Магнитные бури 21-23 марта

В то же время, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру сейчас, 25 марта на Земле держится 6-балльная магнитная буря. Она должна состояться и в течение 26 марта.

Однако уже с 27 по 28 марта ожидается снижение ее силы до среднего шторма в 4 балла.

Уже в выходные, 29 и 30 марта, прогнозируется геомагнитная "тишина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в пяти крупных городах Украины в течение вторника.