Переговори в Лондоні скасували, але Єрмак все одно туди прибув: з ким і про що говоритиме

Переговори щодо війни в Україні, які мали відбутися у середу, 23 квітня, скасовано. Про це повідомляє The Quardian.

"Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що мирні переговори щодо України на рівні міністрів із США та європейськими колегами, які мали відбутися сьогодні, відкладено на тлі припущень, що Росія відмовилася від претензій на українську територію, яку вона не окупує, і після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може бути присутнім", — йдеться у повідомленні.

Рівень зустрічі в Лондоні був знижений. Очікується, що переговори за участі міністрів не відбудуться, але замість них зустрінуться посадові особи нижчого рівня.

Інформацію про скасування зустрічі підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.Попри все, будемо працювати заради миру", — йдеться у повідомленні.

Також він сказав, що зустрінеться там з "американськими та європейськими співрозмовниками". Україні наполягатиме на досягненні повного та безумовного припинення вогню.

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