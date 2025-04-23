Стало відомо, коли відновлять польоти з ще одного українського аеропорту

"Телеграф" отримав відповідь на питання, що цікавить багатьох

На тлі інформації про можливе відкриття аеропортів в Україні через 4-6 тижнів після скасування воєнного стану "Телеграф" вирішив дізнатися, чи це питання обговорює КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" і чи підтверджує таку можливість.

Відповідний запит до Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації надіслав головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов. Питання від нашого видання стосувалися, у тому числі й того, як аеропорт забезпечуватиме безпеку польотів в умовах можливих загроз та що потрібно для відновлення польотів із Черкас.

"З 24 лютого 2022 року, у зв’язку з військовим вторгненням рф, згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України органами ОЦВС та Державіаслужбою України вжито заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору. Надання аеронавігаційних послуг у повітряному просторі України призупинено", — йдеться у відповіді на запит.

Крім того, у Департаменті наголосили, що питання відновлення польотів КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" буде розглянуто після закінчення воєнного стану.

"З огляду на вищесказане повідомляємо, що Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації не володіє інформацією з інших питань, порушених у Вашому запиті", — наголошується у відповіді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна із найбезпечніших авіакомпаній світу повертається в Україну. Серед пріоритетних напрямів розглядаються аеропорти Києва, Львова та Вінниці.