Церковне свято 25 березня: чому не можна стригти волосся на Благовіщення

Благовіщення — одне з найбільших церковних свят

Цього вівторка, 25 березня, православні християни та греко-католики відзначають велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим стилем. Також цього дня вшановують ікону Благовіщення Божої Матері.

Благовіщення — світле свято, яке сповіщає про момент, коли Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії і приніс їй радісну звістку про народження Спасителя – Ісуса Христа. Ця подія стала початком земного шляху Христа і символом великої надії для всього людства.

Ікона Благовіщення Божої матері стала символом цієї події. Вона зображує жінку, яка збентежена від новин про те, що народить від Святого Духа.

Традиції та прикмети 25 березня

У храмах благословляють зерно, яке згодом висівають у землю для отримання гарного урожаю. Раніше існував звичай випускати з кліток птахів, що символізувало свободу та благословення. В цей день можна їсти рибу та пити вино попри те, що триває піст.

Яка погода на Благовіщення – така буде і на Великдень.

Якщо дме сильний вітер – літо буде дощовим.

Якщо цього дня побачити лелеку – до удачі і добробуту.

Якщо на Благовіщення багатий вогонь у печі – в домі буде достаток.

Фото: freepik

Що не можна робити 25 березня

Не можна сваритися, лаятися та бажати зла – сказані в цей день слова мають особливу силу.

Не можна займатися важкою фізичною працею – шити, прати, прибирати, копати землю.

Не можна стригти волосся – зрізані у цей день пасма більше не відростуть такими ж густими та здоровими.

Не можна відмовляти в допомозі – добро, зроблене в цей день, повернеться сторицею.

Іменини 25 березня

Іменини в цей день відзначають Сава і Тихон.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання з Благовіщенням. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли порадувати рідних.