Святий Георгій Побідоносець: де спочивають мощі великомученика і як він пов’язаний з Україною

Сьогодні християни вшановують пам’ять святого великомученика Георгія Побідоносця

Цього дня, 23 квітня, православні та греко-католики, за новим церковним календарем вшановують пам’ять святого великомученика Георгія (Юрія) Побідоносця. За переказами, святий прийняв мученицьку смерть за християнство і прославився своїм подвигом, вбивши злого змія.

"Телеграф" розповість, що відомо про святого Георгія Побідоносця і як він пов’язаний з Україною.

Георгій Побідоносець — подвиги, мощі та слава у Київській Русі

Згідно з переказами, святий Георгій Побідоносець жив у III столітті в Каппадокії, був римським воїном, прославився своєю хоробрістю та глибокою вірою. Він відмовився поклонятися язичницьким богам і не став зрікатися християнства навіть перед загрозою смерті. За це він був підданий гонінням за часів імператора Діоклетіана, а коли його взяли під варту, то зазнав жорстоких мук і був страчений.

Християнам по всьому світу відоме "Чудо Георгія про змія". У житії святого описано спасіння ним царівни від змія (дракона) вже після смерті. Нібито царівні явився Георгій на коні, який проткнув змія списом. Після цього чуда сама царівна, її батько — язичницький цар Бейрута та його народ обернулися до християнства. А саме "Чудо Георгія про змія" отримало відображення в іконографії даного святого, ставши найбільш впізнаваним його зображенням.

Згідно з переказами, святого Георгія Побідоносця було поховано в місті Лод (в минулому Лідда), в Ізраїлі. А над його гробницею було споруджено храм Святого Георгія, який належить Єрусалимській православній церкві. Також відомо, що частина мощей зберігаються у храмі-релікварії Сент-Шапель у Парижі.

Здавалося б, що святого Георгія Побідоносця, який жив у ІІІ столітті, може пов’язувати з Україною. Як виявилось, цього святого великомученика дуже шанували у Київській Русі.

Так, 988 року великий князь Ярослав у хрещенні отримав ім’я Георгія, на честь святого Побідоносця. А 1030 р. як подяку за перемогу, здобуту біля Новгорода, князь Ярослав побудував храм святого Георгія.

В 1036 після перемоги над печенігами князь заснував у Києві монастир, присвячений пам’яті святого великомученика. Крім того, на своїй печаті він мав образ святого Георгія.

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