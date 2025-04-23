Російські кораблі помітили у дивному "хороводі" поряд з Україною: це аномалія чи збій? (карта)

Аналогічні ситуації з "хороводами" можна було спостерігати раніше

В Азовському морі радари зафіксували щось дивне із російськими кораблями. Їхня незрозуміла поведінка, ймовірно, може бути пов’язана з роботою РЕБ, проте підтверджень цьому поки що немає.

Так, за даними сайту відстеження суден VesselFinder, цілий ряд танкерів і суховантажів утворили "хоровод". Вони кружляють на одному місці, при цьому деякі кораблі взагалі нібито винесло на сушу. Відбувається все це в районі російського населеного пункту Глафрівка, що неподалік порту Єйськ. А один із кораблів, як показує радар, взагалі "заплив" на околиці села Шабельське.

Загалом у "хороводі" нібито беруть участь 8 суден: Calliope (російський танкер), вантажний Dimond (під прапором Сьєрра-Леоне), танкер Sanar-5 (під прапором РФ), вантажний Palaz (під прапором Сент-Кітс і Невіс), вантажний Jupiter (Острова Кука), вантажний Rusish-6 (Росія), вантажний Професор Кацман (Росія), вантажний Alpha Aquilion (Росія).

Варто зазначити, що аналогічні ситуації з "хороводами" можна вже було спостерігати, наприклад, в Азовському морі на початку цього року та біля Кіпру у 2024 році. Тоді, до речі, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснював, що в реальності кораблі не "водять хороводи". На його думку, така картина на радарах може утворюватися внаслідок розширення застосування GPS-спуфінгу (надсилання сигналів перешкод, що імітують сигнал NAVSTAR GPS).

Як розповідав "Телеграф", через РЕБ у небі над Україною майже кожен день фіксують пасажирські літаки, що перетинають закритий повітряний простір. Не винятком стали і два пасажирські борти з Риги та Бангкока, які нібито пролетіли над Львівщиною.