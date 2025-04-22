Забуті перемоги УНР: блискучу операцію зі звільнення Криму показали на карті DeepState

До річниці звільнення Криму від більшовиків представлено інтерактивну карту

Українська платформа для військових "Культурні сили" разом з OSINT-аналітиками DeepState створили інтерактивну карту, присвячену звільненню Криму у квітні 1918 року. Тоді полковник армії УНР Петро Болбочан із союзниками вирушили на півострів для того, щоб вибити звідти більшовиків.

Сама карта доступна на сайті DeepState за цим посиланням. На ній можна не тільки подивитися хід операції по дням, а й ознайомитися з архівними картами та посиланнями на першоджерела.

На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових", — пояснив суть проєкту співзасновник DeepState Роман Погорілий.

За задумом, подібні проєкти дозволять переосмислити національну історію і показати її через призму успіхів, а не лише трагедій. Також вони дозволить освітнім ініціативам у формуванні фундаменту сучасної української ідентичності.

"Зараз ми знову на історичному переломі, який вимагає переосмислення історії. Замість жертовної нарації минулого, як шерегу окупацій і геноцидів, культура пам’яті воюючої країни повинна будуватись у форматі історії боротьби", — додав учасник "Культурних сил" Іван Дерейко.

Він нагадав, що перша українсько-радянська війна завершилася перемогою України та створенням "санітарних зон" у Курській та Воронезькій областях, а українські прапори були підняті над Бєлгородом, Ростовом та Таганрогом.

"Навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка", — додав історик Сергій Громенко.

Як відомо, Петро Болбочан був професійним військовим, учасником Першої світової війни та активним прихильником українізації російської армії. Він також є одним із ключових діячів Визвольних змагань 1917-21 років та одним із найуспішніших полководців УНР. Кримська операція вважається однією з його найбільших перемог.

У ті дні він у союзі з кримськотатарськими повстанцями та військами кайзерівської Німеччини звільнив Сімферополь від більшовиків, що призвело до підняття українських прапорів Чорноморським флотом. Однак до повного звільнення Криму не дійшло через конфлікт між політичним керівництвом УНР та німцями.