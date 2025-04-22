Путін подарував Трампу його "героїчний" портрет: до цього художник малював Кадирова та Медведєва

За роботу художник навіть не взяв гонорар

У березні 2025 року світові ЗМІ зацікавила загадкова історія: президент Росії Володимир Путін подарував американському лідеру Дональду Трампу художній портрет. Подробиці довгий час залишалися невідомими, аж поки російський художник Нікас Сафронов не оприлюднив деталі та зображення роботи, яку називає "портретом, що єднає нації".

Про це повідомляє "CNN". Зображення Трампа, який піднімає кулак із пораненим обличчям, створене на замовлення Кремля.

Сцена демонструє момент після невдалої спроби замаху на Трампа під час мітингу в Пенсільванії влітку 2024 року.

Картина художника Сафронова

За словами художника, він хотів передати не лише фізичні наслідки атаки. "Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує", — сказав художник журналістам.

Хто такий Нікас Сафронов

Це відомий придворний художник Росії, який писав портрети Путіна, Кадирова, а також міжнародних лідерів, серед яких — Папа Франциск, президент Індії Нарендра Моді та Кім Чен Ин.

Як зазнався сам автор, коли до нього звернулися "невідомі клієнти" з проханням зобразити Трампа, він швидко здогадався, хто стоїть за замовленням.

"Коли я почав портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати грошей, тому що підозрював, для чого ця картина", — заявив Сафронов.

Пізніше він отримав підтвердження — Володимир Путін подякував йому за роботу й підкреслив його "символічну роль у поліпшенні російсько-американських відносин".

Картина, як повідомляє CNN, нині прикрашає фойє Білого дому, замінивши портрет Барака Обами. Образ чинного президента США з кров'ю на обличчі та кулаком, піднятим до неба, вже назвали "емблемою" його нової президентської кампанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін передав Кім Чен Ину автомобіль, виготовлений у Росії. У відповідь Південна Корея звинуватила Москву в порушенні санкцій, накладених Радою Безпеки ООН.