Один з ключових партнерів України може розпустити парламент: чим це загрожує

Президент хоче скористатись повернення до популярності

Франція, яка є одним з головних партнерів України, вже у цьому році може стикнутись з позачерговими парламентськими виборами. Річ у тім, що президент країни Еммануель Макрон вивчає можливість розпуску парламенту та проведення дострокових виборів вже цієї осені.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що однією з причин може бути саме повернення до міжнародної популярності Макрона та його прагнення підвищити власну популярність всередині країни.

За даними видання, Макрон консультувався з особами у своєму найближчому колі щодо такого сценарію. Наразі дискусії є лише консультативними, і рішення не було прийнято. Наступні парламентські вибори планово мали б відбутись у 2029 році.

Проте зараз серед варіантів є дочекатись наступного року, перш ніж розпустити парламент. Тоді парламентські вибори можна буде провести одночасно із запланованим муніципальним голосуванням у 2026 році.

Зазначається, що Макрон сказав партійним лідерам у грудні, що він намагатиметься уникнути позачергового голосування до закінчення свого другого та останнього терміну в 2027 році. А близька особа Макрона заявила у вівторок, що президент Франції не має наміру призначати дострокові вибори.

Чим загрожує такий крок

Такий крок може загрожувати відносній стабільності, якою Франція користується з грудня, коли Макрон призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром. До цього Макрон пережив катастрофічні вибори в липні, які розкололи Національну асамблею і залишили її без будь-якої групи, яка тримала більшість, що викликало місяці політичного хаосу.

Однак деякі союзники Макрона побоюються, що нові вибори в найближчі місяці можуть ще більше підірвати його більшість. Його коаліція втратила близько третини своїх місць у Національних зборах у липні минулого року, тоді як "Національне об'єднання" піднялося до найвищого рівня за всю історію.

Яке значення це має для України

Парламент Франції ухвалює низку рішень, які спрямовані на посилення військової, економічної та політичної допомоги Україні. До прикладу, у 2025 році Національні збори ухвалили резолюцію, яка закликає до конфіскації російських заморожених активів. А у 2024 році було ухвалено безпекову угоду з Україною.

Щодо військової допомоги, то хоч парламент Франції і не ухвалює остаточні рішення, але він активно впливає на формування політики уряду в цьому напрямку.

Ще одним наслідком може стати зміна політичного курсу. Адже, якщо на дострокових виборах переможе ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, це може призвести до зменшення підтримки України. Лідер партії Жордан Барделла вже заявляв про намір не передавати Україні ракети, здатні завдавати ударів по території Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція разом з Великою Британією найближчими тижнями покажуть президенту США Дональду Трампу спільний план щодо створення "сил стримування" в Україні, які будуть розміщені там після припинення бойових дій. Лондон та Париж сподіваються, що це переконає Трампа підтримати гарантії безпеки для України, надання яких Трамп всіляко намагається уникнути.