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Кремль здобуде довгоочікувану перемогу? США можуть запропонувати Україні відмову від конституційних принципів

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Дональд Трамп Новина оновлена 22 квітня 2025, 19:46
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

В адміністрації Трампа вчергове наголосили, що можуть відійти від переговорів

Під час переговорів у Лондоні 23 квітня українські та європейські дипломати обговорять пропозиції США щодо мирної угоди з Росією, які передбачають, зокрема, офіційне визнання Криму російською територією. Ця ідея, запропонована під час попередніх переговорів у Парижі, викликала серйозну стурбованість у Києві й може суттєво вплинути на хід перемовин.

Як повідомляє The Washington Post, план Вашингтона передбачає припинення бойових дій, збереження контрольованих Росією територій у межах поточної лінії фронту, а також поступове зняття санкцій проти Москви. Натомість Україна мала б отримати гарантії безпеки та підтримку у відбудові. Представники адміністрації Трампа вже неодноразово давали зрозуміти, що можуть вийти з переговорів, якщо компроміс не буде знайдено найближчим часом.

Джерела серед європейських та українських посадовців вказують на "безпрецедентний тиск", який чиниться на Київ, зокрема з боку США.

Частина союзників — Велика Британія, Франція та Німеччина — намагаються переконати Вашингтон забезпечити баланс у домовленостях, зокрема через використання заморожених російських активів для відновлення України. Утім, для Києва пропозиція про визнання Криму неприйнятна — півострів лишається символом спротиву та болючою втратою для мільйонів громадян.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Київ не відмовиться від боротьби за Крим, хоча визнає — військовим шляхом повернути півострів наразі неможливо. Представники Держдепу США, коментуючи ситуацію, наголосили, що в Парижі було передано лише перелік варіантів для обговорення, а не остаточний проєкт угоди. Однак дипломатичні джерела підкреслюють: США дедалі частіше розглядають можливість виходу з мирного процесу, якщо компроміс не буде досягнутий у найближчі дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зміст мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні наразі залишається невідомим для Кремля. У понеділок, 21 квітня, президент США заявив, що оприлюднить деталі свого бачення мирної угоди протягом трьох днів.

Теги:
#Україна #США #Крим #Переговори #Війна #Дональд Трамп