Как "говорит" рыба: ученые впервые записали звук акулы (аудио)

Возможно, акулы пытались объяснить людям, что они не любят, когда их трогают

Старая поговорка "молчать как рыба" уже давно нуждается в пересмотре. Во-первых, многие рыбы используют звуки для коммуникации. А во-вторых, это делают даже те из них, кто, казалось бы, на это в принципе не могут быть способными.

Например, эту способность впервые задокументировали у акул. Новое исследование было обнародовано в Royal Society Open Science.

То что рыбы могут издавать разный спектр звуков, чтобы отпугивать хищников, привлекать партнеров, реагировать на опасность и координировать движения в косяке. Конечно многое в этом плане зависит от конкретного вида — некоторые более "разговорчивы", некоторые менее. Однако если кого и можно назвать "тихонями", то это акул.

Дело в том, что многие лучеперые рыбы используют свои плавательные пузыри подобно тому, как мы используем легкие. То есть выталкивают из них воздух для того, чтобы издавать гудение или урчание. Но у акул плавательного пузыря нет, а значит и звука издавать они не должны. По крайней мере так считалось ранее.

Впрочем, ученые его услышали и записали. Команда занималась изучением новозеландских куньих акул (Mustelus lenticulatus) в морской лаборатории Окленда, что Новой Зеландии и заметила, что эти рыбы издают отчетливые громкие щелчки, когда люди пытались взять их в руки или просто потрогать. Позже эти звуки слышали даже когда люди приближались слишком близко к аквариуму.

При том реакция наблюдалась с разными особями, что указывает на то, что это не была какая-то странная мутация у отдельной акулы. Каждый щелчок длился около 48 миллисекунд, а громкость иногда превышала 155 децибел, что сопоставимо с выстрелом из дробовика.

Пока ученые не до конца отследили механизм того, как именно акулы издают звуки, но предполагается, что он возникает из-за быстрого смыкания челюсти и удара зубов друг о друга. Этот вид живет на морском дне и питается беспозвоночными с твердым панцирем, поэтому зубы у них выглядят как терка, что может играть свою роль в появлении этих щелчков.

Также ученые пока не знают, зачем акулы щелкают. Может это попытка напугать хищника или предупредить сородичей, а может это просто стрессовая реакция.

Зубы Mustelus lenticulatus выглядят как напильник

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