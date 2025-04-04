Магнітна буря зіпсує настрій наприкінці тижня. Якої сили вона буде

На графіку коливань є "червоні" магнітні бурі

На Землі вирує "червона" магнітна буря, яка протримається і найближчими днями. Вона виникла внаслідок потоку сонячного вітру.

Синоптики з NOAA кажуть, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, що незначні геомагнітні бурі класу G1 ймовірні 4-5 квітня коли очікується, що область взаємодії, що обертається разом (CIR), впаде на Землю.

Вчені пояснили, що CIR – це перехідні зони між швидкими та повільними потоками сонячного вітру. Вони містять ударні хвилі, схожі на хвилі викиду корональної маси (CME), і часто добре справляються зі своєю роботою, викликаючи полярні сяйва у високих широтах.

Магнітні бурі на Землі упродовж 4-6 квітня

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних бур на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 4 квітня, на Землі тримається 5-бальна магнітна буря. Такий шторм прогнозується й у суботу, 5 квітня. Однак вже 6 квітня сонячна активність буде низькою.

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