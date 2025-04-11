"Ароматна" робота для привітних студентів: у Дніпрі відкрилась вакансія з гідною зарплатою

На посаді можна отримати додатковий дохід без шкоди навчанню

Дніпро відкриває низку можливостей додаткового доходу, особистого розвитку та професійного зростання. Так, з’явилася приваблива вакансія для студентів в агенції "People & Community" — шукають менеджера інтернет-магазину у сфері парфумерії та косметики.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Автор гарантує солідну зарплату й додаткові бонуси.

Скриншот вакансії

Що треба робити

У парфумерно-косметичний онлайн-магазин потрібен ввічливий, чуйний, уважний до деталей консультант.

До обов’язків входить:

прийом і обробка замовлень клієнтів;

якісна консультація з підбору товарів;

ведення комунікації з клієнтами в месенджерах та телефоном;

оформлення замовлень у внутрішній системі.

Цінуються ввічливість, бажання допомогти, а також елементарне знання асортименту — або ж готовність швидко навчитися всьому під час адаптаційного періоду.

Що пропонують

Фіксована ставка становить 27 000 грн, а система бонусів дозволяє збільшити заробіток до 30 000 грн і вище. До того ж, виплачують кошти двічі на місяць.

Графік роботи гнучкий: 4–5 змін на тиждень тривалістю від 5 до 12 годин. Вакансія ідеально підходить як для досвідчених фахівців, так і для студентів, які шукають стабільну роботу або додатковий дохід без шкоди навчанню.

Офіс розташований у самому центрі Дніпра. Після проходження адаптаційного періоду є можливість переходу на дистанційний формат роботи.

Колектив переважно жіночий, з доброзичливою атмосферою, де завжди можна розраховувати на підтримку та взаєморозуміння.

Також регулярно організовуються корпоративні заходи та неформальні зустрічі для команди.

Для кого підійде зайнятість

Це ідеальна пропозиція для привітних студентів та тих, хто має хист до продажів і не боїться багатозадачності. Навіть якщо немає великого досвіду — вам дадуть шанс!

Перевага буде за тими, хто має базові навички у сфері клієнтського сервісу або працював у сфері e-commerce.

Тож, якщо ви студент у пошуках гнучкої, цікавої та стабільної роботи — не зволікайте! Відгукніться на вакансію першими, адже нею цікавляться щонайменше 18 людей.

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