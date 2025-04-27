Швидко підуть у ріст: просто з’єднайте ці два інгредієнти і залийте розчином огірки

Без великих витрат ви можете легко створити ідеальне живлення для овочів

З приходом теплих днів настає ідеальний момент для висаджування розсади огірків у відкритий ґрунт. Регулярне внесення добрив допоможе виростити міцні кущі та зібрати ароматні плоди.

Огірки здатні родити протягом кількох тижнів, при цьому вони витрачають багато енергії на утворення нових квітів та зав’язей. Однак без регулярного надходження поживних речовин ці зелені культури можуть набагато раніше припинити плодоношення. А ще вони ризикують стати вразливими до хвороб, пише Share.info. Для молодих огірків існує натуральне підживлення, яке активізує їх зростання.

Чим удобрити огірки навесні: рецепт

Для приготування засобу-стимулятора для росту огірків вам знадобляться лише два інгредієнти: харчова сода та порошок куркуми. Візьміть по одній чайній ложці кожного з них. Змішайте куркуму з содою у скляному посуді, потім залийте 1 літром кип’яченої води та дайте настоятися кілька годин. Після цього додайте ще 3 літри води, щоб розбавити суміш. Поливайте огірки отриманим розчином кожні 14 днів, і вони зростатимуть швидше. Незабаром ви зможете насолоджуватися чудовим урожаєм!

Справжнє мистецтво — це не лише підбір правильного та ефективного добрива для рослин, а й сусідів на одній ділянці. Ми писали, біля яких рослин не можна садити огірки.