Якщо не хочете зустрітися з гадюкою на подвір'ї, запам'ятайте ці 7 правил

Деякі тварини можуть стати природними ворогами змій

З настанням весни та літа гадюки, єдині отруйні змії в Україні, стають активнішими й можуть з'являтися на дачних ділянках, городах та в садах, створюючи загрозу для людей і тварин. Але як зробити так, щоб не стати жертвою плазуна та не отруїтися від укусу?

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав ТОП практичних порад, як убезпечити свою територію від гадюк.

1. Приберіть захаращення та підтримуйте порядок

Гадюки часто ховаються в тіньових і захаращених місцях, таких як купи гілок, старі дрова або бур’яни. Регулярно прибирайте ділянку, косіть траву, зберігайте дрова на піднятих платформах, щоб змії не могли використовувати їх як укриття.

2. Встановіть фізичні бар’єри

Ефективний спосіб захисту — огорожа з дрібної металевої сітки з отворами не більше 5 мм. Закопайте її на 30-40 см у землю й залиште над землею не менше 50 см, щоб гадюки не могли перелізти. Регулярно перевіряйте сітку на пошкодження.

3. Використовуйте природні репеленти

Деякі рослини, такі як часник, полин, м’ята або чорнобривці, можуть відлякувати змій через їхній сильний запах. Також можна використовувати оцет, аміак або скипидар, змочивши в них тканину і розклавши по ділянці. Оновлюйте ці пастки раз на тиждень, особливо після дощів.

4. Залучіть природних ворогів гадюк

Їжаки, вужі і деякі птахи, такі як сови або лелеки, є природними ворогами змій. Створіть умови для цих тварин, наприклад, залиште їм корм чи встановіть годівниці для птахів.

5. Будьте обережні під час роботи

Завжди носіть високе взуття та рукавички, працюючи в саду, особливо в заростях або біля водойм. Не ходіть босоніж і не перевертайте камені чи колоди руками. Поясніть дітям, що не можна чіпати змій.

6. Контролюйте водойми та вологі місця

Гадюки люблять селитися біля водойм, де є їжа, наприклад, жаби. Перевіряйте береги ставків і канав, прибирайте рослинність і осушуйте калюжі після дощів.

7. Освітлюйте ділянку вночі

Оскільки гадюки активніші в темряві, встановлення ліхтарів із датчиками руху допоможе зменшити ймовірність їхньої появи. Це також полегшить вам контроль території вночі.

Дотримуючись цих порад, ви значно знизите ризик появи гадюк на вашій ділянці. Якщо ж ви все-таки побачите змію, не намагайтеся зловити чи вбити її самостійно — це може бути небезпечно.

Раніше "Телеграф" писав, що минулого року у Львівській області зафіксували новий випадок нападу змії на людину — у селищі Славське плазунка вкусила чоловіка в ногу.