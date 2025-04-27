Костюк у грі проти росіянки зробила феноменальний ейс (відео)

Українка виконала подачу, що не береться

У неділю, 27 квітня, українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) у третьому колі турніру WTA 1000 у Мадриді зустрілася з "нейтральною" росіянкою Веронікою Кудерметовою (№52 WTA). Напередодні Костюк зіграла за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Зустріч, що проходила на ґрунтовому покритті, завершилася з рахунком 6:0, 4:6, 6:4 на користь українки. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра тривала 2 години та 37 хвилин, Костюк 2 рази подала навиліт, здійснила 5 подвійних помилок та виграла 7 із 15 брейкпойнтів. Цікаво, що Марта вперше обіграла Вероніку. Представниця РФ веде у протистоянні з рахунком 2:1.

"Родзинкою" зустрічі став неймовірний ейс Костюк у першому сеті, який, напевно, претендує на звання найповільнішого в історії гри. Удар, видно, вийшов випадково, але вже став хітом у мережі. Користувачі порівнюють подачу українки із легендарним ейсом Максима Крессі.

Ейс Максима Крессі

Нагадаємо, у квітні українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Руані (Франція). У фіналі Еліна обіграла сербську тенісистку Ольгу Данилович.