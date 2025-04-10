Церковне свято 10 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не жити у злості і страху

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна веселитися та пити алкоголь

Цього четверга, 10 квітня, християни східного обряду, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Терентія та його 40 воїнів. Православні віряни та греко-католики продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2025.

Християнин Терентій та 40 його сподвижників жили в Карфагені (територія сучасного Лівану) у середині III століття та постраждали за свою віру під час гонінь при імператорі Декії. Відмовившись поклонятися язичницьким богам, їх заарештували за наказом правителя Фортунатіана.

Терентія і трьох його супутників ув’язнили, а інших піддали жорстоким тортурам: їх мучили залізними кігтями, поливали оцтом і посипали сіллю рани. Пізніше всіх привели в язичницький храм, але він завалився. Усіх 36 стратили. Чотирьох, що зосталися, продовжували мучити і їх так само стратили. Християни з почестями поховали тіла всіх мучеників.

Традиції та прикмети 10 квітня

Наші пращури прозвали мученика Терентія "Маревним". Все через явище, зване "марево". За народними повір’ями, цього дня схід сонця часто супроводжувався серпанком, туманом або легким міражем. Якщо сонце 10 квітня дійсно показувалося крізь атмосферний серпанок, це сприймалося як добрий знак, який обіцяє багатий урожай.

Фото: freepik

Вранці навпроти сонця стоїть туман – дощ піде.

Теплий вечір і тиха ніч — до спекотного сухого літа.

Безліч птахів на гілках дерев – до сонячного літа.

Сильний вітер – до неврожаю.

Що не можна робити 10 квітня

Вживати спиртні напої — може вселитися нечиста сила.

Лаяти та критикувати оточуючих — рік доведеться жити в злості та страху.

Співати і танцювати — веселощі можуть обернутися сльозами.

Пропонувати руку і серце — пара не буде щасливою і швидко розпадеться.

Свята та події 10 квітня

День визволення Одеси від німецько-нацистських окупантів

День братів та сестер

Міжнародний день топменеджера

Всесвітній день роботи з дому (Global Work From Home Day)

Міжнародний день руху опору

Всесвітній день гомеопатії

У кого іменини 10 квітня

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Максим, Терентій, Зенон, Яків та Дмитро.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.