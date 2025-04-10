Магнитная буря не отпускает Землю. Снизит ли она свою силу в конце недели

На графике есть четырехдневный геомагнитный шторм

Затяжная магнитная буря не покинула Землю. По словам ученых, она будет бушевать до конца текущей недели, но ее сила не должна превысить 4 балла.

Как сообщили в NOAA, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть 5 баллов, возможны 11 апреля, когда ожидается, что выброс корональной массы (CME) будет влиять на магнитное поле Земли. CME был выброшен в космос взрывом солнечной нити 8 апреля.

Кроме магнитной бури, земляне могут увидеть полярные сияния, но только в высоких широтах.

Магнитные бури на Земле в течение 7-13 апреля

Согласно обновленному графику геомагнитных бурь на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 10 апреля на Земле держится 4-балльная магнитная буря. Такой шторм прогнозируется и 11-13 апреля.

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