К Земле несется астероид, размером с пирамиду Хеопса. Узнайте, где он сейчас

Такое небесное тело называют "потенциальной опасным" из-за некоторых факторов

Вблизи Земли 16 апреля текущего года пролетит астероид 2011 VG9. Размеры и его расстояние до нашей планеты приближаются к "потенциально опасным".

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). На сайте указано, что в ближайшее время всего будет пять астероидов, которые в списке скорых сближений с Землей. Однако 2011 VG9 — самый большой из них.

Отмечается, что расстояние небесного тела до Земли составит 4 659 699 км. А длина этого астероида — 135,1 метра. Это примерно длина одного стадиона. Или, например, пирамиды Хеопса. Ее высота — 138 метров.

Пирамида Хеопса для сравнения

Примечательно, что когда астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом". В данном случае расстояние сократилось до 4,6 млн километров.

На карте показано, где астероид находится сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Землю накрыла очередная магнитная буря. В воскресенье, 13 апреля, она также затронет нашу планету. До этого прошли сильные магнитные бури с К-индексом 6 и 7, которые бывают не так уж и часто. А уже 14 апреля ситуация с "солнечными сюрпризами" значительно изменится.