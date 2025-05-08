Десятки років досліджень не допомогли: вчені наочно показали, як мало люди знають про глибокий океан

Океан залишатиметься загадкою ще дуже довго

З появи людських цивілізацій океани одночасно притягували людей і були джерелом найстрашніших жахів. Навіть зараз з розвитком технологій всякі страшилки про мегалодонів, кракенів та про інші глибоководні жахіття нікуди не поділися. І підстави на те є.

Нове дослідження показує, що навіть через близько 70 років історії глибоководних занурень люди про океани практично нічого не знають. Робота оприлюднена в журналі Science Advance.

Глибоководні ділянки океану, тобто ті, що глибші за 200 метрів, займають близько 66% усієї площі нашої планети. Це найбільша за площею екосистема нашої планети, але при цьому найменш вивчена.

Здавалося б, що за 70 років історії глибоководних занурень вчені могли б вивчити багато, і це частково відповідає дійсності. Загалом в історії було близько 44 тисяч (!) занурень із використанням різних типів апаратів та обладнання. Проте за цей час вони вивчили лише невелику частину підводного світу.

Вчені використали різні оцінки, щоб підрахувати досліджену площу морського дна і зрозуміли, що це становить від 1259 до 3823 квадратних кілометрів. Що приблизно дорівнює 0,00006 — 0,001% всіх глибоководних ділянок. Для наочного порівняння це 0,5 – 1,7 площі Кременчуцького водосховища (2250 квадратних кілометрів).

Причина цього полягає у наявності можливостей для вивчення — 97% усіх занурень було організовано США, Японією, Новою Зеландією, Францією та Німеччиною. Через це 65% всіх занурень сталися в межах 370 км від берегів США, Японії та Нової Зеландії. Океан поза національних юрисдикцій практично не вивчений.

Можливо, проблема криється в технічній складності дослідження глибин понад 2000 метрів, адже далеко не кожен апарат здатний протистояти колосальному тиску. Однак це не скасовує того, що людство судить про біорізноманіття, рельєф та інші нюанси морського життя по крихітних ділянках. Простіше кажучи, це як говорити про все сухопутне життя на нашій планеті, вивчивши лише флору та фауну Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені показали, як виглядає глибоководна екосистема в Антарктиці, яка протягом сотень, а то й тисяч років була прихована під льодами.