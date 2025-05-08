Десятки лет изучений не помогли: ученые наглядно показали, как мало люди знают о глубоком океане

Океан будет оставаться загадкой еще очень долго

С самого появления человеческих цивилизаций океаны одновременно притягивали людей и были источником их самых страшных кошмаров. Даже сейчас с развитием технологий всякие страшилки о мегалодонах, кракенах и прочих глубоководных ужасах никуда не делись. И основания на то есть.

Новое исследование показывает, что даже спустя около 70 лет истории глубоководных погружений, люди об океанах практически ничего не знают. Работа обнародована в журнале Science Advance.

Глубоководные участки океана, то есть те, которые глубже 200 метров, занимают около 66% всей площади нашей планеты. Это самая большая по площади экосистема нашей планеты, но при этом наименее изученная.

Казалось бы, что за 70 лет истории глубоководных погружений, ученые могли бы изучить много, и это частично соответствует действительности. Всего в истории было около 44 тысяч (!) погружений с использованием разных типов аппаратов и оборудования. Однако за это время они изучили лишь малую часть подводного мира.

Ученые использовали разные оценки, чтобы подсчитать исследованную площадь морского дна и поняли, что это составляет от 1259 до 3823 квадратных километра. Что примерно равно 0,00006 — 0,001% всех глубоководных участков. Для наглядного сравнения это 0,5 — 1,7 площади Кременчугского водохранилища (2250 квадратных километра).

Причина тому кроется в наличии возможностей для изучения — 97% всех погружений были организованы США, Японией, Новой Зеландией, Францией и Германией. Из-за этого 65% всех погружений произошли в пределах 370 км от берегов США, Японии и Новой Зеландии. Океан за пределами национальных юрисдикций практически не исследован.

Возможно проблема кроется в технической сложности исследования глубин более 2000 метров, ведь далеко не каждый аппарат способен противостоять колоссальному давлению. Однако это не отменяет того, что человечество судит о биоразнообразии, рельефе и других нюансах морской жизни по крошечным участкам. Проще говоря, это как говорить о всей сухопутной жизни на нашей планете, изучив лишь флору и фауну Житомирской области.

Как сообщалось ранее, недавно ученые показали, как выглядит глубоководная экосистема в Антарктике, которая на протяжении сотен, а то и тысяч, лет была скрыта под льдами.