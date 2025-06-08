Земля не встигла відпочити від магнітної бурі, як насувається інша. Прогноз на початок тижня

На графіку є "оранжеві" та "червоні" дні

Наразі наша планета відпочиває від магнітної бурі. Однак вчені прогнозують, що скоро на Землю впаде новий "червоний" та "оранжевий" шторм.

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у неділю, 8 червня, тримається низька сонячна активність в 1,2 бала. Але це ненадовго.

Вже у понеділок, 9 червня, очікується сильна магнітна буря в 5 балів, яка прогнозується всього день. Наступної доби, 10 червня, геомагнітний шторм опуститься до 3,7 бала і буде середнім.

Зауважимо, що вчені оновили графік лише на 9 та 10 червня і на наступні дні ще немає прогнозів щодо магнітних бур.

Крім того, пояснимо, що дані на цьому графіку оновлюються кожні 10 хвилин. Тому прогнози можуть змінюватись протягом доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом неділі, 8 червня. Синоптики попереджають одночасно про спеку та дощі.