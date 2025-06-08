Частину країни заллє, а іншу підсмажить: чим погода "потішить" українців 8 червня

В Україні ще деякий час протримається спека

Календарне літо почалося зі спекотних днів, проте незабаром погода в Україні стане прохолоднішою. На тлі цього у західній частині країни продовжиться дощовий сезон.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. За його інформацією, неділя, 8 червня, буде дуже спекотною для більшої частини країни.

Зокрема, у центральних, північних, південних та східних областях температура повітря вдень може піднятися до +35 градусів за Цельсієм. Вночі буде прохолодніше – близько +18…+21.

На заході вдень буде прохолодніше — +25...+27, хоча місцями можливо і +30. Не в останню чергу це пов’язано з дощами та грозами, які принесуть рятівну прохолоду. Втім, враховуючи те, що на заході України в останні дні спостерігаються справжні повені через опади, місцевих жителів це навряд чи потішить.

Короткочасні дощі будуть періодично йти по всій території України протягом усього наступного тижня. Через це спека закінчиться ближче до вівторка, 10 червня.

За даними Ventusky, весь червень буде відносно прохолодним, а температура повітря рідко підніматиметься вище +25 градусів у світлий час доби. Тому людям, які не переносять спеку, лишилося потерпіти зовсім небагато.

Як повідомлялося раніше, у деяких областях цими вихідними стовпчики термометрів можуть піднятися до +40 градусів.