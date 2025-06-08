Земля не успела отдохнуть от магнитной бури, как надвигается другая. Прогноз на начало недели

На графике есть "оранжевые" и "красные" дни

Сейчас наша планета отдыхает от магнитной бури. Однако ученые прогнозируют, что скоро на Землю упадет новый "красный" и "оранжевый" шторм.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в воскресенье, 8 июня, держится низкая солнечная активность в 1,2 балла. Но это ненадолго.

Уже в понедельник, 9 июня, ожидается сильная магнитная буря в 5 баллов, которая прогнозируется всего день. Следующие сутки, 10 июня, геомагнитный шторм опустится до 3,7 балла и будет средним.

Отметим, что ученые обновили график только на 9 и 10 июня и на следующие дни еще нет прогнозов по магнитным бурям.

Кроме того, поясним, что данные по этому графику обновляются каждые 10 минут. Поэтому прогнозы могут изменяться в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в воскресенье, 8 июня. Синоптики предупреждают одновременно о жаре и дождях.