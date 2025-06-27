Магнітна буря не завершується, а сонячний вітер її ще підбадьорить. Що прогнозують на ці дні

На графіку є дводенна магнітна буря

Земля досі знаходиться під впливом затяжної магнітної бурі, яка місцями то знижує, то підвищує свою силу. Найближчими днями шторм не завершиться, хоча і трошки спаде.

У п'ятницю, 27 червня, потік сонячного вітру обдує Землю зі швидкістю понад 700 км/с. Це спричинить незначні геомагнітні бурі класу G1, або 5-бальні. Швидкість вітру має залишатися високою ще протягом 24 годин, як попередили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі 27-29 червня 2025

За даними оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 27 червня тримається сильний шторм в 5,7 бала, а 28 червня він впаде до середнього в 3,7 бала. Вже 29 червня геомагнітний шторм має завершитись.

Якою вирує магнітна буря у п'ятницю

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи покинуть Україну дощі вже у наступному місяці. З'явилась карта погоди на липень, а саме на його початок — з 4 по 8 число місяця.