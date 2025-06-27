Укр

Магнитная буря не завершается, а солнечный ветер ее еще взбодрит. Что прогнозируют на эти дни

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Солнце
Солнце. Фото 24 канал

На графике есть двухдневная магнитная буря

Земля до сих пор находится под влиянием затяжной магнитной бури, которая то местами снижает, то повышает свою силу. В ближайшие дни шторм не завершится, хотя и немного спадет.

В пятницу, 27 июня, поток солнечного ветра обдувает Землю со скоростью более 700 км/с. Это повлечет за собой незначительные геомагнитные бури класса G1, или 5-балльные. Скорость ветра должна оставаться высокой в течение 24 часов, как предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 27-29 июня 2025

По данным обновленного графика геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, составляющего свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 27 июня держится сильный шторм в 5,7 балла, а 28 июня он упадет до среднего в 3,7. Уже 29 июня геомагнитный шторм должен завершиться.

Магнитные бури 27-29 июня 2025 года
Какой бурлит магнитная буря в пятницу

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, покинут ли Украину дожди уже в следующем месяце. Появилась карта погоды на июль, а именно к его началу — с 4 по 8 число месяца.

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#Прогноз #Магнитные бури #График