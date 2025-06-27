Магнитная буря не завершается, а солнечный ветер ее еще взбодрит. Что прогнозируют на эти дни

На графике есть двухдневная магнитная буря

Земля до сих пор находится под влиянием затяжной магнитной бури, которая то местами снижает, то повышает свою силу. В ближайшие дни шторм не завершится, хотя и немного спадет.

В пятницу, 27 июня, поток солнечного ветра обдувает Землю со скоростью более 700 км/с. Это повлечет за собой незначительные геомагнитные бури класса G1, или 5-балльные. Скорость ветра должна оставаться высокой в течение 24 часов, как предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 27-29 июня 2025

По данным обновленного графика геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, составляющего свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 27 июня держится сильный шторм в 5,7 балла, а 28 июня он упадет до среднего в 3,7. Уже 29 июня геомагнитный шторм должен завершиться.

Какой бурлит магнитная буря в пятницу

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, покинут ли Украину дожди уже в следующем месяце. Появилась карта погоды на июль, а именно к его началу — с 4 по 8 число месяца.