Магнітна буря може бути ще сильнішою. Скільки вона вируватиме

На графіку магнітних штормів є триденна буря

Земля досі знаходиться в лапах сильної магнітної бурі й найближчими днями не збирається завершуватись. Вчені застерігають про потік сонячного вітру, який витікає з діри в атмосфері Сонця.

Синоптики з NOAA повідомляють, що у середу, 25 червня, можливі геомагнітні шторми G1-G2, тобто 5-6-бальні, коли очікується, що потік сонячного вітру вразить Землю. Газоподібний матеріал витікає з екваторіальної діри в атмосфері Сонця, передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Графік магнітних бур протягом 25-27 червня

За даними оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 25 червня тримається сильний шторм в 5,3 бала, 26 червня він впаде до 5 балів, а вже 27 червня переросте в середній 4-бальний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну знову завітають затяжні дощі. Синоптики попереджають про негоду вже цими днями.