Землянам не бачити спокою? Чи вирує на Землі магнітна буря

Вчені розповіли, до чого готуватись найближчими днями

На Землі наразі немає магнітної бурі. Але за словами деяких вчених, що ця тиша буде недовгою і вже найближчим часом очікується ймовірний геомагнітний шторм.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомляють про ймовірність геомагнітних штормів класу G2, тобто помірних, сьогодні, 23 липня, оскільки Земля входить у швидкий потік сонячного вітру. Газоподібний матеріал витікає з екваторіальної діри в атмосфері Сонця, передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-25 липня

Водночас за даними оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі земляни відпочивають від геомагнітних штормів. Однак 24 липня має почати вирувати середня магнітна буря в 4 бали. Хоча вона протримається всього добу.

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли спека покине Україну. Синоптики дали прогноз на найближчі дні.