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Землянам не бачити спокою? Чи вирує на Землі магнітна буря

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос
Космос. Фото Колаж "Телеграфу"

Вчені розповіли, до чого готуватись найближчими днями

На Землі наразі немає магнітної бурі. Але за словами деяких вчених, що ця тиша буде недовгою і вже найближчим часом очікується ймовірний геомагнітний шторм.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомляють про ймовірність геомагнітних штормів класу G2, тобто помірних, сьогодні, 23 липня, оскільки Земля входить у швидкий потік сонячного вітру. Газоподібний матеріал витікає з екваторіальної діри в атмосфері Сонця, передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-25 липня

Водночас за даними оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі земляни відпочивають від геомагнітних штормів. Однак 24 липня має почати вирувати середня магнітна буря в 4 бали. Хоча вона протримається всього добу.

Магнітні бурі 23-25 липня 2025
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли спека покине Україну. Синоптики дали прогноз на найближчі дні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік