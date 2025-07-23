Землянам не видать покоя? Бушует ли на Земле магнитная буря

Ученые рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

На Земле пока нет магнитной бури. Но по словам некоторых ученых, что эта тишина будет недолгой, и уже в ближайшее время ожидается вероятный геомагнитный шторм.

Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщают о вероятности геомагнитных штормов класса G2, то есть умеренных, сегодня, 23 июля, поскольку Земля входит в быстрый поток солнечного ветра. Газообразный материал вытекает из экваториальной дыры в атмосфере Солнца, передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 23-25 июля

В то же время по данным обновленного графика геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, земляне отдыхают от геомагнитных штормов. Однако 24 июля должна начать бушевать средняя магнитная буря в 4 балла. Хотя она продержится всего сутки.

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда жара покинет Украину. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.