Інопланетяни вторгнуться восени? Вчені заявили про замаскований космічний корабель, що наближається до Землі

Раніше астрофізик із Гарварду Аві Леб стверджував, що міжзоряний об’єкт 2017 року "Оумуамуа" може бути штучним розвідувальним зондом

Таємничий міжгалактичний об’єкт потенційно може бути "ворожим" інопланетним космічним кораблем, який планує атакувати нашу планету вже у листопаді цього року.

Про це пише New York Post із посиланням на дані нового спірного дослідження невеликої групи вчених.

"Якщо гіпотеза виявиться вірною, наслідки можуть виявитися катастрофічними для людства", — цитує видання провокаційну статтю дослідників.

Міжзоряне утворення, що одержало позначення 3I/ATLAS, було виявлено 1 липня. Воно летіло до Сонця зі швидкістю понад 210 000 км/год. Менш ніж за 24 години було підтверджено, що це міжзоряний об’єкт. Попередні спостереження припускають, що це може бути комета діаметром до 24 кілометрів — більше, ніж Манхеттен, пише Live Science.

Комета 3I/ATLAS на знімку, отриманому багатооб’єктним спектрографом Gemini North телескопа у липні 2025 року. Фото: SWNS

Однак у новій статті тріо дослідників припустило, що це може бути замаскований зразок позаземної шпигунської технології.

Один із дослідників, відомий астрофізик з Гарварда Аві Леб раніше наробив галасу, висунувши теорію про те, що міжзоряний об’єкт 2017 року "Оумуамуа" може бути штучним розвідувальним зондом, відправленим інопланетною цивілізацією, ґрунтуючись на його дивній формі та прискоренні.

У цьому дослідженні, над яким він співпрацював з Адамом Хіббердом та Адамом Кроулом з Ініціативи міжзоряних досліджень у Лондоні, Леб припустив, що траєкторія 3I/ATLAS також вказує на штучне походження.

Тріо вважало, що швидкість об’єкта, яка була значно вищою, ніж у "Оумуамуа" та інших об’єктів, а також той факт, що він увійшов до нашої Сонячної системи під іншим кутом, ніж його попередники, дають "різні переваги позаземному розуму", написав Леб у своєму блозі.

Телескоп Deep Random Survey зробив знімки міжзоряного об’єкту 3I/Atlas у липні 2025 року. Фото: SWNS

Однією з переваг є те, що 3I/ATLAS буде наближатися близько до Юпітера, Марса та Венери, що може дозволити інопланетянам потай розміщувати там шпигунські "гаджети", пише Леб.

Коли так званий прихований НЛО наблизиться до Сонця (перигелій) наприкінці листопада, він буде прихований від очей Землі. "Це може бути зроблено навмисно, щоб уникнути детальних спостережень за допомогою наземних телескопів у період максимальної яскравості об'єкта або коли на Землю вирушають прилади з цієї прихованої точки спостереження", — заявив учений.

Він попереджає, що це може вказувати на ймовірність атаки та "можливо, вимагатиме вжиття захисних заходів". Проблема в тому, що 3I/ATLAS рухається надто швидко, щоб земний космічний апарат міг перехопити його до того, як він покине Сонячну систему.

"Тому землянам недоцільно висаджуватися на 3I/ATLAS за максимального зближення за допомогою хімічних ракет, оскільки наші найкращі ракети розвивають не більше як третину цієї швидкості", — стверджує Леб.

Однак інші вчені охолодили запал так званих інопланетних джерел походження об’єкта, який, на їхню думку, є кометою.

"Усі дані вказують на те, що це звичайна комета, викинута з іншої сонячної системи, так само як незліченні мільярди комет були викинуті з нашої сонячної системи", — пояснила Саманта Лоулер, астроном з Університету Реджайни в Канаді, що вивчає динаміку сонячної системи.

Водночас Леб таки визнав у своєму блозі, що його теорія про інопланетний шпигунський зонд дещо надумана: "Безумовно, найбільш ймовірним результатом буде те, що 3I/ATLAS — це цілком природний міжзоряний об’єкт, ймовірно, комета".