Инопланетяне вторгнутся осенью? Ученые заявили о замаскированном космическом корабле, приближающемся к Земле

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб утверждал, что межзвездный объект 2017 года "Оумуамуа" может быть искусственным разведывательным зондом

Таинственный межгалактический объект потенциально может быть "враждебным" инопланетным космическим кораблем, который планирует атаковать нашу планету уже в ноябре текущего года.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на данные нового спорного исследования небольшой группы ученых.

"Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества", — цитирует издание провокационную статью исследователей.

Межзвёздное образование, получившее обозначение 3I/ATLAS, было обнаружено 1 июля. Оно летело к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч. Менее чем через 24 часа было подтверждено, что это межзвёздный объект. Предварительные наблюдения предполагают, что это может быть комета диаметром до 24 километров — больше, чем Манхэттен, пишет Live Science.

Комета 3I/ATLAS на снимке, полученном многообъектным спектрографом Gemini North телескопа в июле 2025 года. Фото: SWNS

Однако в новой статье трио исследователей предположило, что это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Один из исследователей, известный астрофизик из Гарварда Ави Леб ранее наделал шума, выдвинув теорию о том, что межзвездный объект 2017 года "Оумуамуа" может быть искусственным разведывательным зондом, отправленным инопланетной цивилизацией, основываясь на его странной форме и ускорении.

В этом исследовании, над которым он сотрудничал с Адамом Хиббердом и Адамом Кроулом из Инициативы по межзвездным исследованиям в Лондоне, Леб предположил, что траектория 3I/ATLAS также указывает на искусственное происхождение.

Трио посчитало, что скорость объекта, которая была значительно выше, чем у "Оумуамуа" и других объектов, а также тот факт, что он вошел в нашу Солнечную систему под другим углом, чем его предшественники, дают "различные преимущества внеземному разуму", написал Леб в своем блоге.

Телескоп Deep Random Survey сделал снимки межзвездного объекта 3I/Atlas в июле 2025 года. Фото: SWNS

Одним из преимуществ является то, что 3I/ATLAS будет приближаться близко к Юпитеру, Марсу и Венере, что может позволить инопланетянам скрытно размещать там шпионские "гаджеты", пишет Леб.

Когда так называемый скрытый НЛО приблизится к Солнцу (перигелий) в конце ноября, он будет скрыт от глаз Земли. "Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения", — заявил ученый.

Он предупреждает, что это может указывать на вероятность атаки и "возможно, потребует принятия защитных мер". Проблема в том, что 3I/ATLAS движется слишком быстро, чтобы земной космический аппарат мог перехватить его до того, как он покинет Солнечную систему.

"Поэтому землянам нецелесообразно высаживаться на 3I/ATLAS при максимальном сближении с помощью химических ракет, поскольку наши лучшие ракеты развивают не более трети этой скорости", — утверждает Леб.

Однако другие ученые охладили пыл так называемых инопланетных источников происхождения объекта, который, по их мнению, является кометой.

"Все данные указывают на то, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы, точно так же, как бесчисленные миллиарды комет были выброшены из нашей солнечной системы", — пояснила Саманта Лоулер, астроном из Университета Реджайны в Канаде, изучающая динамику солнечной системы.

Вместе с тем Леб все-таки признал в своем блоге, что его теория об инопланетном шпионском зонде несколько надумана: "Безусловно, наиболее вероятным результатом будет то, что 3I/ATLAS — это совершенно естественный межзвездный объект, вероятно, комета".