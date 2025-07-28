Гороскоп на 29 липня: Терезам захочеться божевілля, а Скорпіонам - тиші

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку прислухатися до своїх бажань

У 2025 році багато знаків Зодіаку стануть багатшими та успішнішими. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 29 липня, щоб ви були готові до сюрпризів цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Всесвіт принесе вам в цей день ситуацію, де треба буде або промовчати, або вступити в суперечку. Найкраще обрати мовчання і зберегти власні нерви. Якщо в цей день з’явиться бажання не йти на роботу — прислухайтеся до нього, або намагайтеся завершити всі дедлайни в першій половині дня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гарний день для переоцінки бажань. Можливо, ви зрозумієте, що приділяли надто багато уваги матеріальним речам або навпаки — давно не витрачали кошти на себе. Вечір присвятіть рідним — вони потребують вашої уваги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього вівторка ви будете дуже продуктивними. Тому не гайте часу і робіть все, що раніше відкладали на потім. Також сприятливий день для спілкування та нових знайомств. Головне — не загубіть себе у справах та комунікації.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра на вас чекає емоційний день. Ви будете то засмучуватись, то радіти. Тому ввечері влаштуйте емоційний відпочинок — відкладіть телефон і відмовтеся від зайвого спілкування. Це піде вам на користь і допоможе перезавантажитись.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Всесвіт застерігає вас — не всі "овації" у ваш бік будуть щирими. Тому не варто відкриватися будь-кому. Не найкращий день для шопінгу та великих покупок — краще не витрачайте гроші. Однак ви зможете блиснути, навіть не виходячи з дому.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний день для планування майбутньої подорожі. Не намагайтеся турбуватися про всіх — краще потурбуйтеся про себе. На роботі на вас чекають приємні сюрпризи у вигляді визнання з боку керівництва.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день ви будете метатися від крайнощів до крайнощів. Вам захочеться то медитувати — то кричати у подушку. Не ігноруйте свої емоції і прислухайтеся до них. Дозвольте собі бути божевільними.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра ви будете відчувати себе найкрасивішою та найрозумнішою людиною у світі. Тому використайте це натхнення і впевнено дійте. Однак всередині дня вам може знадобитися пауза на "подихати" і розвантажити думки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав день, коли ви можете ризикувати — у словах, думках і діях. Ви будете сповнені ентузіазму. Однак натхнення може швидко зникнути через слова когось із вашого близького оточення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра ви відчуєте, що інші покладають на вас більше, ніж ви обіцяли. Чи погано це, — вирішувати лише вам. Проте не дозволяйте комусь користуватися вами. Чудовий день, щоб прислухатися до власних потреб.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього вівторка у вас буде багато нестандартних ідей. В жодному разі не соромтеся з кимось ними ділитися. Буде шанс здивувати навіть скептиків. Ввечері варто відпочити проведіть час із родиною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам не вдасться тримати все у собі. Настав час виговоритися близькій людині. Гарний день для подорожей і пізнання чогось нового. Не намагайтеся усе контролювати — все одно не вийде.