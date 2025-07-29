Частину України накриє африканська спека. Де буде до +39 градусів

Перша третина місяця буде гарячою

Погода в Україні у серпні принесе спекотні дні. Наприкінці липня країну накрили дощі, проте початок останнього місяця літа поверне високі градуси.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич. За його прогнозом, найспекотнішими будуть перші 10 днів місяця (особливо на півдні та сході України).

Температура повітря значно перевищить норму

На початку серпня у східні райони Європи, включно з Україною, з Малої Азії та Кавказу надійде гаряче повітря. Воно принесе спеку у більшість українських областей. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +33…+39 градусів. Це — на 5-7 градусів вище за багаторічну норму.

Проте в західних областях буде не так спекотно. Атмосферу освіжатимуть тривалі дощі та грози.

Карта погоди 1 серпня

Карта погоди 2 серпня

Якою буде погода після 10 серпня

Друга та третя декада місяця продемонструє більш помірні температурні показники. Середня температура повітря по країні буде в межах +20…+26 градусів. У західних регіонах буде ще прохолодніше — від 17 до 20 градусів тепла.

Як розповідав Телеграф", синоптики попередили про небезпечну погоду 30 липня. До чого треба бути готовими.