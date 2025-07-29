Наберетеся фінансових проблем: суворі заборони у свято 29 липня

Цього дня віряни дотримуються деяких заборон

Цього вівторка, 29 липня, за новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого мученика Калиніка. За старим стилем свято відзначалося 11 серпня.

Святий жив у Малій Азії. З раннього віку він був сповідував віру у Христа і спонукав людей до християнства. Згодом його схопили і змушували зректися Христа. Святий залишався непохитним.

За це він був страчений жорстоким методом — спалили живцем. За переказами, Господь забрав до себе Калиніка ще до того, як полум'я торкнулося його тіла.

Традиції та прикмети 29 липня

Цей день у давнину називали "Калинівим днем" через збір стиглої калини. Сьогодні моляться про добробут у родині та здоров'я.

у лісі багато грибів у цей день — чекайте на холодну і тривалу зиму;

день дощовий — буде гарний урожай грибів;

туман зранку — буде гарний урожай зернових;

Фото: freepik

Що не можна робити 29 липня

шити, в'язати — можете порушити гармонію в оселі;

ламати гілки калини — матимете проблеми з грошима;

давати гроші в борг — накличете біду;

сваритися, злитися — надовго погіршите свій душевний стан.

Іменини 29 липня

В цей день іменини відзначають Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

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