Наберетеся фінансових проблем: суворі заборони у свято 29 липня
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Цього дня віряни дотримуються деяких заборон
Цього вівторка, 29 липня, за новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого мученика Калиніка. За старим стилем свято відзначалося 11 серпня.
Святий жив у Малій Азії. З раннього віку він був сповідував віру у Христа і спонукав людей до християнства. Згодом його схопили і змушували зректися Христа. Святий залишався непохитним.
За це він був страчений жорстоким методом — спалили живцем. За переказами, Господь забрав до себе Калиніка ще до того, як полум'я торкнулося його тіла.
Традиції та прикмети 29 липня
Цей день у давнину називали "Калинівим днем" через збір стиглої калини. Сьогодні моляться про добробут у родині та здоров'я.
- у лісі багато грибів у цей день — чекайте на холодну і тривалу зиму;
- день дощовий — буде гарний урожай грибів;
- туман зранку — буде гарний урожай зернових;
Що не можна робити 29 липня
- шити, в'язати — можете порушити гармонію в оселі;
- ламати гілки калини — матимете проблеми з грошима;
- давати гроші в борг — накличете біду;
- сваритися, злитися — надовго погіршите свій душевний стан.
Іменини 29 липня
В цей день іменини відзначають Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.
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