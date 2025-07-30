Погода в космосі змінюється щохвилини. Як це вплине на магнітні бурі найближчим часом

Спокій триватиме недовго

На Землі наразі немає магнітної бурі, хоча є ймовірність, що "тиша" прогнозується недовгою. Астросиноптики оновили графік сонячної активності й розповіли, чого чекати найближчими днями.

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, є графік сонячної активності. За допомогою нього можна дізнатись, коли саме очікувати на нові ймовірні геомагнітні шторми.

Тож, 30 липня, у середу, поки немає магнітних бур. Однак вже 31 липня передбачається середній геомагнітний шторм в 3,7 бала. Хоча він буде недовгим і 1 серпня має завершитись.

Графік сонячної активності

Однак прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. А тому якщо наразі немає геомагнітного шторму, то це не означає, що його не очікується до кінця доби. Подібна ситуація відбулась 29 липня, коли зранку на графіку ще не було бурі, але вже наступного дня виявилось, що вона все ж таки вирувала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди очікувати українцям вже 2 серпня. Синоптики прогнозують місцями одночасно спеку та дощі.