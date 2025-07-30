Погода в космосе меняется ежеминутно. Как это повлияет на магнитные бури в ближайшее время

Покой будет длиться недолго

На Земле пока нет магнитной бури, хотя есть вероятность, что "тишина" прогнозируется недолгой. Астросиноптики обновили график солнечной активности и рассказали, чего ждать в ближайшие дни.

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, есть график солнечной активности. С помощью него можно узнать, когда именно ожидать новые вероятные геомагнитные штормы.

Итак, 30 июля, в среду, пока нет магнитных бурь. Однако уже 31 июля предполагается средний геомагнитный шторм в 3,7 балла. Хотя он будет недолгим и 1 августа должен завершиться.

График солнечной активности

Однако прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. А потому если сейчас нет геомагнитного шторма, то это не означает, что его не ожидается до конца суток. Подобная ситуация произошла 29 июля, когда утром на графике еще не было бури, но уже на следующий день оказалось, что она все же бушевала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать украинцам уже 2 августа. Синоптики прогнозируют местами одновременно жару и дождь.