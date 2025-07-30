Що категорично заборонено робити 30 липня, аби не потрапити у біду

День супроводжується заборонами

У середу, 30 липня, християни вшановують мученика Іоана Воїна, відповідно до новоюліанського календаря. За старим стилем це відбувається 12 серпня.

Іоан проходив військову службу в армії імператора Юліана Відступника. У ті часи відбувалися переслідування християн, в яких брали участь й солдати. Цим мав займатися і Іоан, але не міг, адже також був християнином. Так він повідомляв вірянам про облави, а ув'язненим проповідував за ґратами.

Одного дня Юліан Відступник дізнався про дії Воїна та наказав його вбити. Утім, чоловік залишився живим, а Відступник загинув на війні. Так Іоан присвятив себе служінню людям та молитвами. Він помер у глибокій старості.

Традиції та прикмети 30 липня

Віряни звертаються до Іоана Воїна, аби він допоміг одужати від хвороб, захистити від зла, очистити душу та допомогти у складних ситуаціях. У народі у цей день починали посів озимих і збір ожини.

Якщо сьогодні прохолодно — найближчим часом буде тепла погода.

Помітили павутину — до спеки.

На вулиці тепло і сонячно — будуть гриби.

Що не можна робити 30 липня