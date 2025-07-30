Що категорично заборонено робити 30 липня, аби не потрапити у біду
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День супроводжується заборонами
У середу, 30 липня, християни вшановують мученика Іоана Воїна, відповідно до новоюліанського календаря. За старим стилем це відбувається 12 серпня.
Іоан проходив військову службу в армії імператора Юліана Відступника. У ті часи відбувалися переслідування християн, в яких брали участь й солдати. Цим мав займатися і Іоан, але не міг, адже також був християнином. Так він повідомляв вірянам про облави, а ув'язненим проповідував за ґратами.
Одного дня Юліан Відступник дізнався про дії Воїна та наказав його вбити. Утім, чоловік залишився живим, а Відступник загинув на війні. Так Іоан присвятив себе служінню людям та молитвами. Він помер у глибокій старості.
Традиції та прикмети 30 липня
Віряни звертаються до Іоана Воїна, аби він допоміг одужати від хвороб, захистити від зла, очистити душу та допомогти у складних ситуаціях. У народі у цей день починали посів озимих і збір ожини.
- Якщо сьогодні прохолодно — найближчим часом буде тепла погода.
- Помітили павутину — до спеки.
- На вулиці тепло і сонячно — будуть гриби.
Що не можна робити 30 липня
- Не можна відмовляти у допомозі. Є ризик самому опинитися у скрутному становищі.
- Не рекомендується проводити фінансові операції, бо можна втратити всі кошти.
- Заборонено брехати, лінуватися, наговорювати на когось.