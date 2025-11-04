Людство може відродити мамонта, але... Вчений пояснив, до якої катастрофи це призведе

Останні мамонти жили на Землі понад 4000 років тому

Наука швидко розвивається й все частіше з'являються ідеї відродження вимерлих тварин, наприклад, мамонта. Теоретично це можливо, хоча й у майбутньому, але несе певні ризики.

Що треба знати:

В майбутньому, ймовірно, наука дійде до можливості відроджувати реліктові види тварин

Проте їхня поява загрожує катастрофічним дисбалансом в екосистемі

Відродження вимерлих тварин має відбуватися під суворим контролем

Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь. За його словами, теоретично можливо знайти та вилучити ДНК мамонта і підсадити його у яйцеклітину слонихи, щоб народилося мамонтеня. Однак зараз це не є реальним.

Але це все більше зараз схоже на піар дешевий. Так, можливо, це майбутнє. Майбутнє, я певен, що це буде. Але зараз це все пахне, жовтими сторінками Віталій Смаголь

Мамонти

Водночас якщо колись буде знайдений вцілілий ланцюжок ДНК, відтворення мамонта теоретично можливе, додав науковець. Однак питання ще й у тому, як далі буде жити ця тварина.

Чому відродження мамонта може обернутися катастрофою

Віталій Смаголь пояснив це на прикладі лютововка — вимерлий вид хижаків, що жив у Північній та частково Південній Америці приблизно 125 000 — 9500 років тому. За деякими чутками, вченим нібито вдалося через ДНК відродити тварину. Однак це може призвести до дисбалансу в екосистемі. Адже після того, як лютововк зник, його нішу зайняв звичайний вовк.

Тобто, повернення реліктових видів призведе в якійсь мірі до екологічної катастрофи, якщо їх випускати просто в природні умови, Віталій Смаголь

Втім можна їх поселити на обмежені території, за межі якої такі тварини не могли б поширюватися, зазначив зоолог. Він додав, що сподівається, що якщо відродження реліктових видів відбуватиметься, то буде суворо контролюватися.

Мамонт — величезний та мохнатий родич слона

Мамонт — це вимерлий рід давніх тварин із родини слонових, що жив у епоху плейстоцену. Він схожий на великого слона, але мав довгу вовною (особливо шерстисті види) та великі, загнуті бивні. Мамонти населяли різні континенти, включно з Євразією та Північною Америкою, і були набагато більшими за сучасних слонів.

Мамонти мали закручені бивні та довгу вовну

Деякі дорослі самці могли досягати до 4,5 м заввишки та важити до 18 тонн. Навіть найбільші сучасні слони вдвічі менші. Останні популяції мамонтів вимерли близько 4000 років тому.

Як розповідав "Телеграф", у 2024 році клон вперше в історії дав потомство. У США показали дитинчат вимираючої тварини.