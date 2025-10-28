Рус

В Чорнобилі раптово посиніли собаки. Як почуваються блакитні хвостики (фото та відео)

Собаки зони відчуження змінили колір
Собаки зони відчуження змінили колір. Фото Колаж "Телеграф"

Попри дивний вигляд, тварини здорові та активні

Чорнобильські собаки раптово посиніли. Їхня шерсть змінила колір буквально на очах — за тиждень.

Собак із блакитною шерстю показали волонтери на Facebook-сторінці Dogs of Chernobyl (Собаки Чорнобиля). Вони побачили синіх собак, коли відловлювали чотирилапих для стерилізації у середині жовтня.

Що треба знати:

  • У зоні відчуження живе близько 700 собак
  • Волонтери годують та лікують чотирилапих
  • Вони помітили, що шерсть собак буквально за тиждень стала блакитною

Волонтери додали, що попри дивний вигляд, собаки виглядали здоровими та активними. На думку волонтерів, чотирилапі могли "пофарбуватися" у якійсь хімічній речовині.

Синя собака у Чорнобилі
У деяких посиніла лише частина тіла
Собаки Чорнобиля посиніли
Маленька собачка майже повністю блакитна
У Чорнобилі собаки стали сині
Синя собака виглядає дивно
Синя собака у Чорнобилі
Посиніли не всі чотирилапі
У Чорнобилі собаки стали сині
Песика ніби навмисно хтось пофарбував

Як пише Daily.Mail, організація "Собаки Чорнобиля" піклується про приблизно 700 собак, які живуть у зоні відчуження. Волонтери годують песиків та надають їм медичну допомогу.

Ці собаки — нащадки домашніх тварин, залишених після евакуації мешканців після Чорнобильської ядерної катастрофи у 1986 році. Тварини не лише вижили, а й пристосувалися до суворих умов після ядерної катастрофи. Дослідження 2024 року виявило, що у чорнобильських собак розвинулася унікальна стійкість до радіації, важких металів і токсичних речовин.

Як розповідав "Телеграф", у червні цього року фотопастки Чорнобильського заповідника зафіксували дорослого бурого ведмедя. Крім того, нещодавно фотопастка зафіксувала граціозну рись.

