В Чорнобилі раптово посиніли собаки. Як почуваються блакитні хвостики (фото та відео)
Попри дивний вигляд, тварини здорові та активні
Чорнобильські собаки раптово посиніли. Їхня шерсть змінила колір буквально на очах — за тиждень.
Собак із блакитною шерстю показали волонтери на Facebook-сторінці Dogs of Chernobyl (Собаки Чорнобиля). Вони побачили синіх собак, коли відловлювали чотирилапих для стерилізації у середині жовтня.
Що треба знати:
- У зоні відчуження живе близько 700 собак
- Волонтери годують та лікують чотирилапих
- Вони помітили, що шерсть собак буквально за тиждень стала блакитною
Волонтери додали, що попри дивний вигляд, собаки виглядали здоровими та активними. На думку волонтерів, чотирилапі могли "пофарбуватися" у якійсь хімічній речовині.
Як пише Daily.Mail, організація "Собаки Чорнобиля" піклується про приблизно 700 собак, які живуть у зоні відчуження. Волонтери годують песиків та надають їм медичну допомогу.
Ці собаки — нащадки домашніх тварин, залишених після евакуації мешканців після Чорнобильської ядерної катастрофи у 1986 році. Тварини не лише вижили, а й пристосувалися до суворих умов після ядерної катастрофи. Дослідження 2024 року виявило, що у чорнобильських собак розвинулася унікальна стійкість до радіації, важких металів і токсичних речовин.
Як розповідав "Телеграф", у червні цього року фотопастки Чорнобильського заповідника зафіксували дорослого бурого ведмедя. Крім того, нещодавно фотопастка зафіксувала граціозну рись.