Человечество может возродить мамонта, но... Ученый объяснил, к какой катастрофе это приведет

Последние мамонты жили на Земле свыше 4000 лет назад

Наука стремительно развивается и все чаще возникают идеи возрождения вымерших животных, к примеру, мамонта. Теоретически это возможно, хотя и в будущем, но несет определенные опасности.

Что нужно знать:

В будущем, вероятно, наука дойдет до возможности возрождать реликтовые виды животных

Однако их появление чревато катастрофическим дисбалансом в экосистеме

Возрождение вымерших животных должно происходить под строгим контролем

Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь. По его словам, теоретически возможно найти ДНК мамонта и подсадить его в яйцеклетку слонихи, чтобы родился мамонтенок. Однако сейчас это не реально.

Но это все больше сейчас похоже на дешевый пиар. Да, возможно, это будущее. Будущее я уверен, что это будет. Но сейчас это все пахнет, желтыми страницами Виталий Смаголь

Мамонты

В то же время если когда-нибудь будет найдена уцелевшая цепочка ДНК, воспроизведение мамонта теоретически возможно, добавил ученый. Однако вопрос еще и в том, как дальше будет жить это животное.

Почему возрождение мамонта может обернуться катастрофой

Виталий Смаголь объяснил это на примере лютоволка — вымерший вид хищников, живший в Северной и частично Южной Америке примерно 125 000 — 9500 лет назад. По некоторым слухам, ученым якобы удалось из-за ДНК возродить животное. Однако это может привести к дисбалансу в экосистеме. Ведь после того, как лютоволк исчез, его нишу занял обычный волк.

То есть возвращение реликтовых видов приведет в какой-то степени к экологической катастрофе, если их выпускать просто в природные условия, Виталий Смаголь

Впрочем, можно их поселить на ограниченные территории, за пределы которой такие животные не могли бы распространяться, отметил зоолог. Он добавил, что надеется, что если возрождение реликтовых видов будет происходить, то будет строго контролироваться.

Мамонт – огромный и мохнатый родственник слона

Мамонт — это вымерший род древних животных из семьи слоновых, живший в эпоху плейстоцена. Он похож на большого слона, но имел длинную шерсть (особенно шерстистые виды) и большие, загнутые бивни. Мамонты населяли различные континенты, включая Евразию и Северную Америку, и были гораздо больше современных слонов.

Мамонты имели закрученные бивни и длинную шерсть

Некоторые взрослые самцы могли достигать 4,5 м высотой и весить до 18 тонн. Даже самые современные слоны вдвое меньше. Последние популяции мамонтов вымерли около 4000 лет назад.

Как рассказывал "Телеграф", в 2024 году клон впервые в истории дал потомство. В США показали детенышей вымирающего животного.